Na última semana de 2024, agências oferecem 2.500 vagas de emprego

O mercado de trabalho em Campo Grande inicia a última semana de 2024, com 2.546 vagas de emprego disponíveis, abrangendo diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. As oportunidades são oferecidas pelas principais agências de emprego da Capital, a Funsat (Fundacão Social do Trabalho) e a Funtrab (Fundacão do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

As listas encaminhadas pelas duas instituições destacam que as vagas são rotativas, podendo ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio. Por isso, é importante que os interessados procurem as agências o quanto antes.

Na Funsat, são ofertadas 2.024 vagas distribuídas entre 183 diferentes funções. Entre as oportunidades estão, açougueiro, barbeiro, confeiteiro, eletricista, fiscal de loja, gerente de mercado, gesseiro, instrutor de informática, magarefe, montador, moto frentista, oficial de manutenção, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista, recreador, repositor de mercado, técnico de laboratório, vendedor, vigia.

Já na Funtrab, há 522 novas vagas disponíveis, incluindo, armazenista, arte-finalista, assistente de cafeteria, balconista de farmácia, chapeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, decorador de interiores, faturista, gerente de transportes, operador de caixa, panfleteiro, salgadeiro, sepultador, técnico mecânico, vendedor pracista.

Os interessados podem se dirigir às sedes das agências de emprego para obter mais informações e realizar as candidaturas. A Funtrab está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773. O atendimento acontece das 7h30 às 17h30. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. O atendimento é das 7h às 17h.

Para se candidatar às vagas, é necessário apresentar documentos pessoais. A procura por uma dessas oportunidades pode ser o primeiro passo para novos começos profissionais em Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram