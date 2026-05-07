Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos da marca Ypê

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, detodos os lotes com numeração final 1. Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo (SP).
A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.
A decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), após inspeção conjunta realizada com o CVS-SP (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana.
Durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos).
A atuação da Agência está fundamentada no princípio da proteção da saúde da população, por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários, adotando medidas proporcionais à gravidade das falhas identificadas.
Orientação aos consumidores
De acordo com a Anvisa, quem tem em casa lotes dos produtos especificados na Resolução 1.834/2026 devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.
As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS.
Produtos
A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (7).
Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.
· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
· LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
· LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE
· LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN
· LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR
· LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO
· TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM
· LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ
· LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA
· DESINFETANTE BAK YPÊ
· DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL
· DESINFETANTE PERFUMADO ATOL
· DESINFETANTE PINHO YPE
· LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT.