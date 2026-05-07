Com ambiente positivo de negócios, MS atrai novos grupos internacionais para investir no Vale da Celulose

Com um ambiente positivo e próspero de negócios, Mato Grosso do Sul está trazendo novas empresas internacionais para o Estado. Os investimentos bilionários da iniciativa privada na área de celulose, movimenta toda a cadeia produtiva. A estratégia é fazer uma busca ativa para atrair os fornecedores, para que também venham se instalar aqui.

O resultado é a vinda de novos grupos empresariais para região. A empresa chinesa Broad Wire, especialista na fabricação de arames, pretende instalar nova unidade em Três Lagoas. O objetivo é ser fornecedor deste material para as grandes fábricas de celulose.

O governador Eduardo Riedel recebeu, na quarta-feira (6), os representantes da empresa chinesa para assinatura do protocolo de intenções. O grupo planeja instalação da fábrica em Três Lagoas, em uma área que faz parte do polo industrial da cidade. Desta forma pretende fornecer arames que são usados nos fardos de celulose.

“Ela (empresa) já tem como clientes a Suzano, Bracell e Arauco em outros lugares do Brasil e do mundo e vem justamente pra Mato Grosso do Sul para atender as fábricas aqui do Estado. Isto gera benefícios diretos para estas indústrias, que passam a acessar essa matéria-prima com um custo mais baixo. A empresa (chinesa) já têm reuniões marcadas em Três Lagoas para viabilizar esta instalação”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcette.

Busca ativa

A chegada de mais uma empresa internacional no Vale da Celulose faz parte de uma estratégia e planejamento do Governo do Estado de fazer uma “busca ativa” por grupos (empresariais) que são fornecedores destas grandes industrias de celulose, para que possam instalar unidades no Estado. Isto movimenta a economia regional, gera mais empregos, oportunidades e melhora a renda da população.

“Esta é uma nova fase de busca ativa do Estado por esse pool de fornecedores da área da celulose, com foco em traze-los para cá também. Estamos fazendo este mapeamento (fornecedores), já que foi criado este ambiente positivo, com esta nova cadeia produtiva em Mato Grosso do Sul. Assim produzimos mais empregos e geramos riquezas no nosso Estado”, explicou Falcette.

Terra de oportunidades

Mato Grosso do Sul se tornou um “celeiro de oportunidades”, que ganha cada vez mais destaque no Brasil. O Estado cresce em diversas cadeias produtivas porque tem um ambiente tranquilo, seguro e atrativo de negócios. Nos últimos conseguiu atrair mais de R$ 81 bilhões (recursos) da iniciativa privada.

Para construir este cenário, o Governo do Estado trabalha com uma economia que seja menos burocrática, ágil, eficiente e com serviços públicos digitais. Este desenvolvimento segue junto com ações sustentáveis, que geram reconhecimento internacional. Tanto que uma das metas é tornar o Estado Carbono Neutro até 2030. Todas as cadeias produtivas são envolvidas neste processo.

Neste contexto são realizadas grandes obras de infraestrutura e logística, que permitam a chegada destas grandes empresas. Mato Grosso do Sul é um dos estados que maior investimento público (per capita) do Brasil.

Outro foco é uma parceria e trabalho conjunto com a iniciativa privada. foi viabilizada a “Rota da Celulose”, onde o Governo do Estado fez a concessão (pública) de trechos das rodovias MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267. Lá serão investidos R$ 10,1 bilhões (recursos privados), em uma nova modelagem rodoviária com tecnologia, modernidade e flexibilidade, além de segurança aos motoristas e população.