Homem é preso por armazenar e disponibilizar abuso sexual infantojuvenil, em Aparecida do Taboado

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (7), a operação Escudo de São Miguel III, com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Aparecida do Taboado, cidade distante 457 quilômetros de Campo Grande.

Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante por armazenar e disponibilizar cenas de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos. Os aparelhos foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

Foi ainda contatado que o investigado possui registro criminal anterior pelo crime de estupro de vulnerável.

Nomenclatura e alerta

Segundo a Policia Federal, embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

O órgão ainda reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.