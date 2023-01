Riedel se reunirá com FETEMS para tratar da chamada de aprovados em 2022

Dentre as promessas de campanha do governador Eduardo Riedel (PSDB), estava acordos com a categoria e chamadas dos professores aprovados em concursos anteriores.

Hoje (17), ele se reunirá com representantes da FETEMS para tratar da chamada de 265 professores aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SED/PROFESSOR/2022 como prometido.

O concurso público foi realizado em abril de 2022, atraiu mais de 20 mil profissionais (sendo que 70% dos interessados são de outros estados).

O salário do efetivo 40h em MS, passou a ser de 10,3 mil no final do ano passado. Ao todo foram aprovados 1.936 profissionais, que concorreram a 722 vagas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.