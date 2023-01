Ambulância colide contra carreta e paciente morre na BR-163

Uma mulher de 65 anos, identificada como Edna Fernandes da Cunha, morreu na tarde de ontem (19), após um grave acidente na BR-163. No momento do acidente Edna estava em uma ambulância da prefeitura de Naviraí que colidiu de frente a uma carreta estacionada.

O acidente ocorreu por volta das 12h40 nas proximidades da empresa Lar, informações preliminares indicam que a ambulância saiu de Naviraí e seguia sentido Caarapó/Dourados, quando fez uma ultrapassagem e foi fechada por outra carretam, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra a carreta que estava acionada.

Conforme o site Caarapó News, o condutor da carreta relatou que no momento do acidente, estava com o caminhão estacionado no acostamento onde parou para almoçar.

Edna chegou a ser atendida pela CCR MS Via e encaminhada ao hospital de Caarapó, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O motorista da ambulância teve uma fratura no joelho direito e ferimentos na região torácica, e foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Caarapó, para o Hospital Beneficente São Mateus.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

