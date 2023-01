Jovem é preso ao transportar cocaína avaliada em R$ 15 milhões de reais

Um jovem de 20 anos, foi preso na tarde de ontem (19) transportando mais de 200 quilos de cloridrato cocaína, próximo ao município de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, os entorpecentes apreendidos foram avaliados em R$ 15 milhões.

O flagrante aconteceu na BR-262, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) abordaram um caminhão Hyundai/HR, Durante a fiscalização, as equipes descobriram um compartilhamento oculto, onde estavam escondidos os tablets de cloridrato de cocaína. ao ser pesados, foram totalizados 215 quilos de cocaína. Segundo informações policiais, o entorpecente apreendido é avaliado em R$ 15 milhões.

O preso, o ilícito e o veículo foram encaminhados a Denar de Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.