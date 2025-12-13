Amarok, HB20 e motocicletas em destaque no novo leilão digital do Detran-MS; confira

O certame oferece 177 lotes de veículos para circulação e sucatas, com encerramento previsto para 29 de dezembro

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu mais um leilão digital. O certame inclui veículos aptos para circulação, além de lotes de sucatas inservíveis e aproveitáveis. O leilão se estenderá até o dia 29 de dezembro.

O edital completo com todas as informações foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (09/12), entre as páginas 136 e 155. As fotos dos lotes e a interface para lances estão disponíveis no portal oficial do leiloeiro: www.planaltoleiloes.com.br.

Para quem deseja arrematar um veículo e inspecionar os lotes pessoalmente, a visitação está liberada no pátio da AUTOTRAN, localizada na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Dias de Visitação: 22 e 23 de dezembro; Horários: Das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Destaques do Leilão

O certame tem 120 lotes de veículo para circulação, que podem retornar para as vias públicas. Dos 32 automóveis, uma AMAROK CD 4X4 HIGH, ano 2012/2013 está com lance inicial de 19.032,00. Já uma HB201.6A PREM, ano 2013/2014, está com lance inicial de 11.790,00.

Entre as 88 motocicletas, destaque para uma YAMAHA/ FAZER ABS, ano 2024/2024, com lance inicial de 4.876,00.

Entre as sucatas, são 56 lotes de veículos aproveitável para uso de peças e um lote único de sucata inservível, com pesagem estimada em 18.270,00 KG de material ferroso.