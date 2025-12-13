É hoje! Bioparque tem ação com exames gratuitos e 18 vacinas disponíveis a partir das 8h

Neste sábado (13), entre as 8h e 18h, o Bioparque Pantanal estará oferecendo exames e consultas gratuitas, além de 18 tipos de vacinas disponíveis, palestras e orientações à saúde. A ação é realizada em parceria com o Hospital de Amor, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), instituições públicas e entidades filantrópicas.

Serão atendidas com exames e consultas apenas as pessoas que agendaram. O Bioparque fica na Avenida Afonso Pena, 6277, em frente ao Parque das Nações Indígenas.

Entre as especialidades disponíveis estão:

Odontologia (Amigos do Coração) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Ultrassom de mama (Onça Pintada) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Ultrassom de carótidas (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Mamografia (Cassems) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Preventivo (Cassems) – 50 vagas pela manhã e 50 à tarde;

Médico da Família (Cassems) – 8 vagas pela manhã e 20 à tarde;

Mamografia (Hospital do Amor) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Preventivo (Hospital do Amor) – 50 vagas pela manhã e 50 à tarde.

Já as vacinas disponíveis serão: hepatite A e B, penta, pneumocócica 10-valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), rotavírus, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP (Difteria, Tétano e Pertussis), varicela, HPV (Papilomavírus Humano) quadrivalente, dT (difteria e tétano), dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelulares), meningocócica ACWY, Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) e influenza.

A programação inclui palestras voltadas à saúde e ao neurodesenvolvimento. Às 9h, o tema será a “A importância da nutrição para as pessoas com autismo”, e às 10h “Desvendando o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade)”.