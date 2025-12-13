PF apreende comboio com ureia que escondia cocaína, skunk e haxixe na BR-262

Um comboio que transportava ureia escondia cocaína, pasta base, skunk e haxixe na BR-262, em Miranda, foi apreendida na manhã dessa sexta-feira (12), informou a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A carga seguia de Corumbá para Franca, no interior de São Paulo, quando a fiscalização identificou volumes irregulares entre os sacos de fertilizante.

A abordagem ocorreu no km 602 da rodovia, na Unidade Operacional do Guaicurus, na região do Pantanal. O motorista, de 41 anos, afirmou que receberia pagamento pelo transporte da droga até o estado de São Paulo. Segundo o relato, o destino exato seria informado apenas durante o trajeto. Ele, o caminhão e a carga apreendida seguiram para a Polícia Civil em Miranda.

O caminhão-trator Volvo FH 540, de cor prata, puxava dois semirreboques carregados com 50 toneladas de ureia. Durante a conferência, os fiscais pediram a retirada das lonas para verificação do peso e do material transportado. Em um dos compartimentos, surgiram seis fardos com aparência diferente da carga declarada.

A abertura dos volumes revelou 127 quilos de skunk, 57,4 quilos de cloridrato de cocaína, 7,4 quilos de pasta base e 3,3 quilos de haxixe. Ao todo, a carga somou cerca de 195 quilos de drogas escondidas entre os bags de ureia. O transporte utilizava o fertilizante como forma de disfarce.