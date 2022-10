Alunos participam de teste para merenda do próximo ano

Com o objetivo de garantir a diversidade nas merendas disponibilizadas pela Rede Municipal de Ensino (Reme), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou um teste para ver a aceitabilidade de novos ingredientes na alimentação escolar a partir de 2023. A iniciativa ocorreu na Escola Municipal Padre José de Anchieta, na Vila Planalto, onde cerca de 280 alunos do 2° ao 9º ano do ensino fundamental participaram.

Para quem desejou fazer parte do teste, foi necessária a autorização dos responsáveis. O primeiro item do estudo foi o palmito pupunha, preparado com uma galinhada. Para darem as suas opiniões, os estudantes deviam responder também um questionário básico, informando se gostam ou não.

Uma grande parcela dos alunos nunca haviam provado o palmito, mas mesmo assim a novidade teve uma aceitação quase total pelos estudantes.

“Eu provei pela primeira vez hoje e gostei. É melhor do que pensei”, disse Maria Júlia Tobias, 8 anos. As suas colegas de sala, todas do 2° ano, também não conheciam o alimento testado na merenda, mas aceitaram participar e gostaram. “É delicioso. Eu quero mais”, disse Manuely Vitória da Silva, 7 anos. Até quem já tinha comido palmito, achou o sabor diferente. “Eu como saltenha, tem palmito, mas parece que é diferente do que está na galinhada. Da primeira vez que experimentei não gostei, mas com o arroz ficou bom”, disse Nicolly Serrano, 7 anos.

A merenda oferecida pela REME deve atender as necessidades nutricionais dos estudantes durante a permanência nas escolas. Além de ajudar em uma alimentação mais saudável, contribuindo com o crescimento, aprendizagem e rendimento escolar. “A alimentação escolar precisa ser completa. No caso dos alunos que ficam um período, deve ser oferecido na merenda, 30% dos nutrientes diários que essa criança ou adolescente deve consumir. Os que ficam em período integral, precisam ter 70%”, explicou a nutricionista Michelli Ignácio.

O teste faz parte da determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que o estabelece como um dos procedimentos para o controle da alimentação servida aos escolares. O processo foi previamente testado e aprovado, tendo a receita sido formulada pela equipe técnica de nutrição.

Para os 450 alunos da REME que possuem alguma restrição alimentar, como intolerância a lactose, são elaborados cerca de 273 cardápios diferentes, onde tem como base as necessidades alimentares de cada um. Para a realização dos cardápios são feitas visitas técnicas com uma equipe especializada de nutricionistas para a coleta de informações e as devidas orientações para o preparo do alimento na escola.

Agora os novos passos da ação serão a avaliação da equipe técnica do percentual de aprovação para que o relátorio com a conclusão e aprovação ou rejeição do alimento seja finalizado. Para se tornar o novo ingrediente nas merendas, o produto deve ser uma aceitação igual ou superior a 85%.

