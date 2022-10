Adolescente da Cidade Dom Bosco vence Festival da Canção

Arturo Chosgo, da Cidade Dom Bosco de 12 anos, foi o vencedor do Festival Estudantil da Canção 2022, da categoria Juvenil, realizado pela Prefeitura de Campo Grande. O adolescente chegou até a final depois de disputar a vaga para participar do festival com outros seis colegas atendidos pela Cidade Dom Bosco. Professor de Arturo, Flávio Renato Santos explica que inscreveu seis adolescentes para participar. Eles disputaram internamente, Arturo foi classificado para participar do festival e chegou até a final, onde apresentou a música “De quem é a culpa?”.

Para o professor, o resultado é fruto da dedicação do adolescente, que participa das oficinas de música da Cidade Dom Bosco, nas quais são disponibilizadas aulas de violão, teclado, canto e baixo, por exemplo. “Ele cantou super bem, é um menino extremamente dedicado. É muito bom ver essa evolução e como a música pode transformar o futuro de uma criança, trazer um sorriso para o rosto. Pode não ser um músico no futuro, mas o reconhecimento do trabalho dele, de como ele vem trabalhando dentro da oficina, é fundamental para o crescimento pessoal dele”, afirma Flávio Renato.

Arturo conta que gosta de cantar, mas cantava só em casa. Pela primeira vez, encarou uma grande plateia. “Fiquei muito feliz por ter ganhado. Não acreditei na hora em que falaram meu nome. No PCAF, me preparei bastante. Meu professor me ensinava a música, como era o tom, como deveria cantar”, relembra o adolescente.

Para a mãe de Arturo, Rosmery Garcia, ver o filho vencendo o festival foi um motivo de orgulho. “Fiquei muito orgulhosa, até chorei. Ele chorou e eu chorei. Espero que ele siga adiante, porque ele gosta muito de cantar. Onde está, ele canta”, disse.