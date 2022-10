Doze urnas foram trocadas

Doze urnas eletrônicas apresentaram defeito e precisaram ser trocadas durante a votação na manhã deste domingo (30). As substituições foram em Aquidauana, Corumbá, Ponta Porã, Mundo Novo, Bela Vista, Campo Grande, Nova Andradina e Caarapó.

Algumas urnas precisaram passar por ajustes ou por reinicialização e até troca de bobina algumas urnas em Dourados, Bataguassu, Maracaju, Ladário, Brasilândia, Jaraguari, Bandeirantes, Nioaque, Água Clara, Coxim, Bandeirantes e Miranda. A votação vai até as 16h, horário de Mato Grosso do Sul.