Alex e Yvan comandam segunda noite do Arraial de Santo Antônio

O Arraial de Santo Antônio segue movimentando o Centro de Campo Grande e realiza, nesta sexta-feira (12), o segundo dia de programação na Praça do Rádio. A principal atração da noite será a dupla Alex e Yvan, que sobe ao palco às 21 horas.

Antes, às 19 horas, o público poderá acompanhar a apresentação de Zé Barba, dando início à programação musical da festa que celebra o padroeiro da Capital.

Além dos shows, os visitantes poderão aproveitar as tradicionais barracas com comidas típicas, um dos principais atrativos do evento, que reúne famílias e visitantes em um ambiente de confraternização, cultura e lazer.

Realizado na Praça do Rádio, o Arraial de Santo Antônio integra as celebrações em homenagem ao santo padroeiro de Campo Grande e segue com programação especial, oferecendo atrações musicais, gastronomia típica e momentos de convivência para toda a população.

Serviço

Evento: Arraial de Santo Antônio – 2º dia de programação

Data: Sexta-feira, 12 de junho

Local: Praça do Rádio, Centro de Campo Grande

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