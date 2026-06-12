SES reforça capacitação para prevenção e controle da malária em Três Lagoas

Treinamento reuniu profissionais de saúde de cinco municípios para fortalecer ações de vigilância, diagnóstico e resposta à doença na região da Rota da Celulose

Diante do aumento da mobilidade populacional e da necessidade de fortalecer a vigilância em saúde, Mato Grosso do Sul tem intensificado ações de capacitação para prevenção e controle da malária. Com esse objetivo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com o Ministério da Saúde, promoveu nos dias 10 e 11 de junho, em Três Lagoas, o evento “Malária em Foco – Vigilância e Resposta na Região Extra-Amazônica da Rota da Celulose”.

Realizado no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, o encontro reuniu profissionais da saúde e representantes do Ministério da Saúde, além de equipes de vigilância epidemiológica, laboratórios, controle vetorial, assistência e gestores municipais de Três Lagoas, Costa Rica, Chapadão do Sul, Inocência e Brasilândia.

A capacitação teve como foco fortalecer a capacidade das equipes para identificar casos suspeitos, ampliar o diagnóstico precoce e aprimorar a resposta à malária na região da Costa Leste e nos municípios localizados na área de influência da Rota da Celulose.

A escolha de Três Lagoas para sediar o evento está relacionada ao crescimento econômico da região e ao aumento do fluxo migratório impulsionado pelos empreendimentos ligados à cadeia da celulose. Segundo a SES, esse cenário reforça a necessidade de preparar os serviços de saúde para reconhecer rapidamente possíveis casos da doença e adotar medidas adequadas de vigilância e controle.

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