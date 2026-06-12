Concurso de Redação da Rota Bioceânica premia 25 estudantes de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira na UFMS

Vinte e cinco estudantes da rede estadual de ensino serão premiados nesta segunda-feira (15), às 10h, no Auditório da AGEAD, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, durante a cerimônia de premiação do 1º Concurso de Redação da Rota Bioceânica.

A iniciativa foi idealizada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) em parceria com a UFMS, a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Receita Federal. Ao todo, 373 redações foram inscritas por alunos de diversas regiões do Estado. Os 25 vencedores receberão iPhones como reconhecimento pelo desempenho no concurso.

O objetivo foi estimular os estudantes a refletirem sobre os impactos e as oportunidades que a Rota Bioceânica pode trazer para Mato Grosso do Sul e para o Brasil, incentivando o conhecimento sobre um dos projetos de integração mais importantes da América do Sul.

Os vencedores representam 12 municípios do interior e a Capital: Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Nioaque, Jardim, Caracol, Porto Murtinho, Sidrolândia, Paranhos, Itaquiraí, Paranaíba, Ivinhema, Dois Irmãos do Buriti e Campo Grande.

Um dos destaques do concurso é a estudante Giovana Barbosa de Souza, da Escola Estadual Salomé de Melo Rocha, de Guia Lopes da Laguna, que alcançou a nota máxima: 100 pontos.

Outro destaque ficou com a Escola Estadual Professor Emygdio Campos Widal, de Campo Grande, que teve quatro alunos entre os vencedores: Vitória Mikaelly Ancel Aragão, Maria Clara Garcia Alves, Isadora Lola S. de Lara e Gianluca Souza Claranhan.

Para o diretor da unidade, Alexandre Damian, o resultado é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar.

“Fico muito feliz porque a escola está conseguindo executar seu trabalho da melhor forma possível. Quando os resultados começam a surgir é algo magnífico, principalmente ao acompanhar a evolução de cada estudante no dia a dia”, afirmou.

Professor da escola desde 2017 e diretor desde 2024, Alexandre destacou ainda o empenho coletivo dos educadores. Segundo ele, a conquista é resultado do trabalho desenvolvido por diferentes professores, entre eles Bruna, Thais e Henrique, que contribuíram na preparação dos estudantes.

A cerimônia contará com a presença do senador Nelsinho Trad, da reitora da UFMS, Camila Ítavo, do secretário estadual de Educação, Hélio Daher, e do superintendente-adjunto da Receita Federal, Erivelto Alencar.

Serviço

Cerimônia de Premiação do 1º Concurso de Redação da Rota Bioceânica

Segunda-feira, 15 de junho de 2026

10h (horário de Mato Grosso do Sul)

Auditório da AGEAD – UFMS – Campo Grande (MS)

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