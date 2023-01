Exonerações são citadas durante primeira agenda

Ato que é praxe dos novos governos foi publicado neste domingo (1), no Diário Oficial e o governador Eduardo Riedel (PSDB), fala em sua primeira agenda desta segunda-feira (2), na Governadoria sobre a exoneração de servidores de cargos comissionados.

O decreto nº 16.080 poupou alguns servidores da exoneração. Permanecem no cargo, dirigentes e membros de diretorias de entidades, bem como aqueles que ocupam cargo em comissão, símbolo DCA-7, na função de Assessor de Procurador, além dos servidores inativos, pensionistas e em período de licença-maternidade.

“agora seguimos com paz e tranquilidade nestes próximos dias que serão de arrumar a casa”, disse Eduardo Riedel.

