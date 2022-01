Aldeia urbana Água Bonita pede doação de alimentos, roupas e materiais de construção

A representante dos moradores da aldeia indígena urbana da Água Bonita, Suzi Guarani Marçal, solicitou nesta sexta-feira (7) o apoio da equipe do O Estado Online para divulgar a campanha de doação e apoio para mais de 150 familias abrigadas no bairro localizado no norte da cidade.

Segundo Suzi, a situação da aldeia urbana anda complicada pela falta de recursos. ”Trabalho com muitas mães de famílias e tenho percebido que, nos últimos dois anos, cada vez mais temos mães solteiras e desempregadas criando seus filhos, algumas com cerca de 8 a 10 crianças”.

Suzi alega que na pandemia as aulas foram paralizadas e as crianças ficaram com menos acesso a tudo. Sendo assim, a campanha é baseada na doação de alimentos, roupas infantis e materiais de construção. ”Tudo que a pessoa puder doar, nós estamos aceitando. Quem puder ajudar, entre em contato comigo pelo celular.” O número disponibilizado da representante foi (67) 9 9189-4014.