Agência Penitenciária de MS faz seleção de médicos com salário de R$ 5,2 mil

Foi aberta hoje (7) pela SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) a abertura de um processo seletivo para ocupar seis vagas de nível superior para o cargo de médico, nas atividades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas privadas de liberdade. A publicação foi divulgada no DOE (Diário Oficial do Estado) desta sexta-feira.

Conforme as informações, as vagas são somente para o município de Campo Grande, com carga horária de 20 horas semanais. No edital, a remuneração é de R$ 2.414,27 (vencimento-base), com adicional de função no valor (R$ 1.569,28) e de risco de vida (R$ 1.207,14). No final, o salário “sobe” para R$ 5.190,69. Também está entre as vantagens a previsão de adicional de insalubridade que poderá ser concedido ao contratado.

O período de inscrições e envio de documentos para avaliação curricular vai de hoje (7) até às 23h59 do dia 16 de janeiro, por meio do site concursos.ms.gov.br. Todas as disposições relacionadas ao certame também estão disponíveis on-line.