Inscrições para Passe e Vestibular da UFMS encerram nesta quinta-feira

Atenção estudantes, encerram na quinta-feira(16) o prazo para se inscrever no vestibular e Passe UFMS. São disponibilizadas vagas nos 115 cursos presenciais da instituição para o ano de 2024. Na modalidade a distância, as vagas são para 10 cursos.

Também é necessário ficar atento para o prazo de pagamento da inscrição no dia 17 de novembro. A inscrição só é assegurada com a confirmação do pagamento. Para evitar eventuais problemas é recomendado realizar o pagamento o quanto antes. Para se inscrever acesse o site do Ingresso UFMS.

As provas do Vestibular e do PASSE já estão marcadas para os dias 03 e 10 de dezembro, das 08h às 13h (MS). O candidato que realizar o passe também pode fazer o vestibular, para isso devem realizar a inscrição.

As provas serão realizadas nos dez municípios onde a UFMS tem campus (Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas) e Dourados.

Também poderão ser realizadas as provas de forma on-line para o vestibular de acordo com o curso escolhido. Para conferir a lista de cursos ofertados e a respectiva modalidade e tipo de prova, acesse a aba do site Vestibular.

