Orquestra do MS faz turnê com homenagem a Charlie Brown Jr

Para homenagear os 30 anos de existência da banda Charlie Brown Jr, a Nova Orquestra realiza a turnê “Dias de Lutas, Dias de Glória – Um tributo à Charlie Brown Jr”. O grupo contará com dez músicos do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e da OCAMP (Orquestra de Câmara do Pantanal) nas apresentações.

A orquestra está sob a regência do maestro e diretor artístico Éder Paolozzi. Além disso, os músicos do conjunto se unem a jovens músicos integrantes do Programa Vale Música para apresentar versões orquestradas de canções inesquecíveis como “Zóio de Lua”, “Só os Loucos Sabem”, “Proibida pra Mim”, entre outras.

A turnê está programada com apresentações em quatro cidades: Rio de Janeiro (RJ), dia 20 de outubro, com apresentação no Teatro Clara Nunes; Brasília (DF), dia 21, no Auditório Planalto; Corumbá (MS), dia 23, no Moinho Cultural; e por último, São Luís (MA), dia 25, no Teatro Arthur Azevedo. Os concertos são gratuitos ou a preços populares.

Para o sócio-diretor da Agência Olga, responsável pela criação da Nova Orquestra, Mateus Simões, comemora a realização do projeto: “Cair na estrada mais uma vez com os alunos dos projetos Vale Música é de uma felicidade sem palavras, ainda mais homenageando uma das bandas mais importantes de rock do Brasil. É a Nova Orquestra sendo o que se propõe desde o primeiro dia, um projeto de todos para todos!”, comenta.

Além dos 10 músicos participantes do programa Vale Música, do Moinho Cultural, também participam mais 12 do Espírito Santo e outros 12 da Nova Orquestra, do Rio de Janeiro. Ao todo, são 35 jovens. Essa é a terceira vez que a Nova Orquestra e o programa Vale Música lançam um projeto em parceria, sendo a segunda turnê pelo país. Em abril, o concerto “Exagerado”, com sucessos de Cazuza, passou por quatro estados com apresentações esgotadas.

A Orquestra de Câmara do Pantanal, criada oficialmente em 2018, integra as atividades do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, que este ano completa 18 anos de atuação na Transformação Social por meio da Arte, em Corumbá.

A Orquestra desempenha relevante papel no contexto cultural da região pantaneira, com ampla programação que inclui repertórios sinfônicos e camerísticos, clássicos, populares e regionais, apropriados não só para salas de concerto, mas também para auditórios, campus e em unidades de ensino, teatros, anfiteatros e espetáculos ao ar livre, bem como para pequenas recepções, aniversários, casamentos e outros eventos.

