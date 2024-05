Atvos forma primeira turma de jovens aprendizes composta exclusivamente por PcDs em Mato Grosso do Sul

Iniciativa em parceria com a FATEC SENAI/MS visa democratizar o acesso de Pessoas com Deficiência ao mercado de trabalho

Mato Grosso do Sul – “Transformar vidas” é um dos propósitos da Atvos e um dos caminhos encontrados pela empresa, que hoje é uma das maiores produtoras de biocombustíveis do país, de promover a inclusão e o acesso à educação aos moradores das comunidades localizadas no entorno de suas operações. Em linha com esse compromisso, a companhia realizou a formatura da sua primeira turma de jovens aprendizes 100% formada por Pessoas com Deficiência (PcDs) em Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Rio Brilhante (MS), cidade que abriga a Unidade Eldorado (UEL).

A jornada dos 10 alunos recém-formados como assistentes administrativos começou em outubro de 2023, com aulas práticas e teóricas que somaram mais de 800 horas de ensino gratuito, resultado da parceria da empresa com a Faculdade de Tecnologia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado (FATEC SENAI/MS). Agora, com o certificado em mãos, estes jovens já estão aptos para atuar no setor sucroenergético, no agronegócio em geral ou em qualquer outro segmento profissional.

“Estou feliz da vida porque agora tenho um diploma. O curso foi uma verdadeira motivação para mim e sinto que realmente evoluí como pessoa. Agora tenho uma profissão e com determinação e força de vontade, uma trajetória a ser desbravada pela frente. Tudo graças à parceria entre Atvos e SENAI”, comemora a aluna Vivian Roberta Sales da Silva, que em breve iniciará sua jornada junto aos cerca de mil integrantes que hoje atuam na USL.

Para o gerente de Gente & Gestão da Atvos, Chafick Fair Luedy, a iniciativa está em linha com o objetivo da Atvos de promover ações que beneficiem o bem-estar das comunidades locais. Tanto pela geração de emprego e renda, quanto por trazer oportunidades a grupos que enfrentam maiores dificuldades de inclusão social.

“Por meio do MOVA, a academia de capacitação gratuita voltada aos nossos públicos de relacionamento, já tivemos turmas exclusivamente formadas por mulheres em Mato Grosso do Sul e esta é a primeira 100% composta por PcDs. Não tenho dúvidas da grandiosidade que esses alunos representam para toda a região, pois servirão como espelho e referência para tantos outros jovens que também sonham e buscam espaço na sociedade e no mercado, trilhando novos caminhos para um mundo com mais diversidade e com oportunidades iguais para todas e todos”, afirma o executivo.

A cerimônia de formatura ainda contou com as presenças do Diretor Regional do SENAI/MS, Rodolpho Caesar Mangialardo; do Coordenador da Fiscalização de Inserção das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS no Mercado de Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Douglas Ferreira Santos; Telma Nantes de Matos representando a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência; e Esaú Rodrigues de Aguiar Neto representando a Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho, dentre outros representantes do SENAI e da própria Atvos.

O MOVA

O curso de assistente administrativo em Rio Brilhante faz parte do Movimento Comunidade, programa que integra o MOVA – Modelo Vivo de Aprendizagem da Atvos, que tem como propósito incentivar novos caminhos em direção ao desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e das comunidades localizadas no entorno das operações. Esta é uma das três turmas exclusivas de aprendizes PcDs abertas pela companhia desde 2022.

Em Mato Grosso do Sul, o curso para assistente administrativo também está em andamento em Glória de Dourados (MS), com 16 alunos, e com previsão de conclusão ainda em 2024. Já no ano passado, houve a formatura da primeira turma em Mirante do Paranapanema, no Oeste Paulista, com 11 jovens que receberam certificado de conclusão do curso de almoxarifado.

