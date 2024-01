Ministra Sonia Guajajara recebe alta do hospital

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira (30), após ficar internada, em São Paulo, por alteração na pressão arterial.

O boletim médico indica que o quadro clínico dela evoluiu bem e os resultados dos exames mostraram que a ministra está bem e estável.

Em nota, os médicos informaram que Sonia vai dar continuidade ao tratamento em casa e deve ficar afastada do trabalho pelos próximos dias. Assessores da ministra informaram por meio do Instagram dela que Sonia deve seguir em repouso por mais um tempo.

Atenderam Sonia Guajajara os cardiologistas Sergio Timerman e lascara Wozniak de Campos, do InCor (Instituto do Coração), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Ministra teve mal estar

Sonia Guajajara sentiu-se mal quando estava em um compromisso público do ministério, no dia 25. Ela foi levada para um hospital em Brasília e, no dia seguinte, transferida para o InCor, na capital paulista.

Com informações do SBT News.

