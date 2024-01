Estelionatário é preso após aplicar golpe eletrônico em rede social

Na última quarta-feira, 17/01, a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Costa Rica-MS, realizou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de um indivíduo envolvido em fraude eletrônica. O caso teve início quando uma vítima, residente em Araraquara, no Estado de São Paulo, caiu no golpe do falso intermediário durante a negociação de um veículo automotor, registrando um boletim de ocorrência após depositar R$ 5 mil na conta de um dos criminosos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima interessou-se por um veículo VW Gol anunciado em uma rede social. Iniciou a negociação via WhatsApp, onde o estelionatário enganou tanto o comprador quanto o verdadeiro proprietário do veículo, inventando histórias divergentes para ambos. O comprador, ao invés de depositar o dinheiro na conta do vendedor legítimo, transferiu a quantia para a conta do criminoso.

A conta vinculada a esse indivíduo estava associada a uma agência em Costa Rica. Através de investigações meticulosas, a Polícia Civil identificou e capturou o autor, J.V.P.C., de 28 anos, enquanto ele efetuava o saque do dinheiro proveniente da fraude. O indivíduo foi conduzido à delegacia e autuado pelo crime de fraude eletrônica.

Como desdobramento dessa operação, os R$ 5 mil desviados serão restituídos à vítima do estelionato no Estado de São Paulo. Essa ação evidencia o compromisso da Polícia Civil em combater crimes cibernéticos e proporcionar segurança à população.

A Polícia Civil expressa agradecimento à população pela colaboração e destaca a importância da prudência nas transações eletrônicas para evitar cair em golpes. A conscientização sobre os perigos das fraudes online é crucial para proteger a sociedade contra criminosos digitais.

Com informações da Depac

