Água virtual revela consumo invisível de milhares de litros por dia”

Ela não está apenas onde se pode ver, mas na produção de diversos processos ao longo da vida

Neste domingo (22), é celebrado o Dia da Água. A data, que é lembrada no mundo todo, foi oficializada pela Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) em 1993 e tem como objetivo colocar em foco as discussões sobre a preservação do recurso natural primordial à vida na Terra.

Para além da água que os seres humanos ingerem e percebem, há também um tipo de consumo que não é tão perceptível no dia a dia: o chamado ‘consumo invisível’ ou ‘água virtual’. A água é um elemento básico para a existência da vida no planeta Terra e faz parte do cotidiano, até mesmo quando não se dá conta.

Em entrevista ao jornal O Estado, o geógrafo e professor Marco Aurélio Plaça explica o que é esse conceito. “Consumo invisível de água é o que chamamos de ‘água virtual’. É toda a água gasta no processo produtivo, desde a matéria-prima até o produto final. Dentro desse processo, temos produtos que gastam milhares de litros de água e as pessoas não percebem”.

De acordo com o site do Governo Federal do Brasil, alimentos em natura, que significam que não foram alterados depois de deixarem a natureza, ou os minimamente processados, contêm alto teor de água, em sua maioria. Leite e muitas frutas possuem entre 80% e 90% de água, já verduras e legumes cozidos ou na forma de saladas costumam ter mais do que 90% do seu peso em água; carboidratos como macarrão, batata ou mandioca têm cerca de 70% de água e um prato de feijão com arroz é constituído de dois terços de água.

Aliado a isso, cria-se o conceito de ‘pegada hídrica’, que, em resumo, se trata de um indicador que mede o volume total de água doce que uma pessoa, empresa ou nação utiliza conforme seus hábitos de consumo.

Para o profissional, a importância da conscientização está no fato da população começar a perceber não apenas sobre o gasto de água visível, mas também sobre a forma como o sistema produtivo opera.

E o MS?

O professor faz uma relação entre a exportação de produtos agrícolas e pecuários com o consumo invisível de água, já que Mato Grosso do Sul se apresenta como um ótimo agente nessa questão: quanto mais produção, óbvio, mais consumo de água virtual. Isso significa que o gasto hídrico varia entre regiões.

“O Mato Grosso do Sul tem um consumo de água virtual total considerável justamente pelo fato de que aqui a pecuária extensiva é muito forte”, afirma. Além disso, os frigoríficos que exportam, sobretudo, para o Oriente Médio e a produção de grãos no geral também desempenham altos números na chamada ‘pegada hídrica’.

Responsabilidade

Para quem pensa que pode resolver esse problema economizando água nas pequenas ações do dia a dia, Plaça é direto e sincero: “aquele papo de ‘faça xixi no banho’ e ‘feche a torneira na hora de escovar os dentes’ são economias muito pequenas e é muito mais didático do que prático. Na verdade, o que vai fazer você economizar água mesmo é mudar hábitos e comportamentos do dia a dia que são muito mais abrangentes”. Em suma, quanto mais você consome, mais água você gasta, mesmo que não perceba.

É claro que é possível reduzir os gastos, mas com movimentos para representar o próprio estilo de vida. Isso também está ligado à reciclagem, a reutilização de diversos itens também contribui para a economia de água.

O geógrafo comenta que em alguns países, a venda de cereais a granel, por exemplo, é um incentivo para a diminuição no consumo de água virtual. Nesse modelo a pessoa leva seu próprio recipiente de casa na hora das compras, a fim de reduzir as embalagens. “Isso gera uma economia enorme de consumo de água, porque não foi produzido um plástico nesse processo”.

Cadeia produtiva

Para Plaça, o grande vilão não é o indivíduo por si só. “É claro que as cadeias produtivas são as grandes responsáveis. As formas de produção precisam ser mais eficientes e precisam ter leis que pressionem a cadeia produtiva a se adequar a modelos que consumam menos água, isso o Brasil tem dificuldade de implementar e fazer valer”.

Dia Zero

O professor explica que se esse modelo de produção e consumo não mudarem, o ser humano está cada vez mais próximo do ‘estresse hídrico’: reservatório de água disponível insuficiente para a quantidade de habitantes em um determinado lugar.

Em anos não muito distantes, algumas cidades do mundo enfrentavam ameaças do que é chamado de ‘Dia Zero’: o momento em que os reservatórios não contêm mais água doce potável. Foi o caso da Cidade do Cabo, capital da África do Sul, em 2018. A região só foi salva por uma chuva que chegou antes do esgotamento parcial ou total.

Na produção de um único smartphone, são utilizados 12.760 litros de água, segundo o relatório Mind your Step, da Trucost.

A Waterfootprint revelou que uma única maçã, demanda 125 litros de água. Esse cálculo é feito levando em consideração a água da irrigação durante todo o seu cultivo.

Um levantamento da ONU mostra que uma pessoa consome de dois a cinco mil litros de água invisível contida nos alimentos que come, por dia.

A agricultura é responsável pelo maior consumo de água doce no mundo, de acordo com a ONU. No Brasil a irrigação consome cerca de 60% desse recurso natural, segundo a Agência Nacional das Águas.

A pecuária também é responsável por um alto consumo de água. Para cada quilo de carne bovina, são gastos mais de 15 mil litros de água. Dentro dessa quantidade está considerada não somente a água utilizada na hidratação do gado, mas todo o gasto com limpeza e resfriamento do frigorífico.

Uma calça jeans necessita de 10.850 litros de água para ser produzida, em média. Esse valor é o necessário para suprir o consumo residencial de uma pessoa por mais de três meses. Esse número leva em consideração os gastos em: irrigação do algodoeiro, matéria-prima utilizada para fabricar a peça e a confecção da roupa.

*Com informações do CEIVAP (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) e da AGEVAP (A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul)

Por Maria Gabriela Arcanjo

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