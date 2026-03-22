Mulher morre após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Paranaíba

Acidente ocorreu nas proximidades da rodoviária; causas são apuradas

Uma mulher, ainda não identificada oficialmente, perdeu a vida na noite de sábado (21) após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro em Paranaíba.

De acordo com o Paranaíba News, a colisão aconteceu nas imediações da rodoviária do município, área conhecida pelo tráfego intenso, especialmente no período da noite. Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O local foi isolado para a realização de perícia técnica. Até o momento, não há versão oficial sobre a dinâmica do acidente.

A polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias da batida. Entre os pontos que devem ser analisados estão a velocidade dos envolvidos, as condições de sinalização da via e possíveis relatos de testemunhas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram