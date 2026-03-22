COP 15 altera trânsito no Parque dos Poderes neste domingo

Evento no Centro de Convenções terá esquema especial de segurança e restrições a partir do meio-dia

A realização da COP 15 no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, provoca mudanças no tráfego do Parque dos Poderes neste domingo (22). O encontro internacional contará com a presença do presidente da República e de chefes de Estado.

Segundo o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), as alterações atendem a solicitação do Comando Militar do Oeste (CMO), que coordena o esquema de segurança do evento. A área será considerada Área de Segurança Nacional durante a programação.

A partir das 12h de domingo, o acesso de veículos e pedestres à área administrativa do Parque dos Poderes ficará bloqueado. A tradicional programação do “Amigos do Parque” também terá ajustes pontuais ao longo do dia.

Motoristas que seguem pela Avenida Afonso Pena em direção à Avenida Mato Grosso poderão circular pela Avenida do Poeta apenas até a rotatória do Beirute, onde será necessário retornar. Já quem trafega no sentido contrário, saindo da Avenida Mato Grosso para a Avenida Afonso Pena, terá acesso liberado até a rotatória da Agesul.

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