Agosto terá cinco ações de emprego da Funsat em bairros da Capital

Neste mês de agosto, a Funsat realiza um circuito itinerante com centenas de vagas com o Balcão de Empregos. O programa de ações acontecerá em cinco datas, entre os dias 6 e 22.

Na primeira terça-feira do mês (06), o projeto estará na Associação dos Moradores do Coophavila II (AMOC II), com a disponibilidade de 600 vagas para contratações imediatas. Para isso, estarão presentes as equipes do departamento de Recursos Humanos de empresas parceiras da Funsat.

A agenda prevê oportunidades em 17 atividades profissionais diferentes: assistente administrativo, auxiliar de estoque, encarregado de loja, encarregado de estoque, pedreiro, auxiliar de instalação e refrigeração, auxiliar de escrita fiscal, vendedor interno, conferente, operador de caixa, repositor, atendente de frios (padaria), atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, auxiliar de linha de produção e auxiliar de limpeza.

Nessa primeira ação itinerante da Funsat, participam nove empresas. Os parceiros que anunciam as vagas são a Luppa, Assaí Atacadista, Supermercado Pires, Grupo Petrópolis, Lions Mutual Proteção Veicular, Novatec, Santa Casa de Campo Grande JBS Friboi e JBS Couros.

A Associação de Moradores do Coophavila fica localizada na Rua Marinha, nº 725. A edição do “Balcão de Empregos” da Funsat ocorrerá entre às 8h e 12h do dia 6 de agosto.

Na sequência, a Funsat organiza ações em mais quatro áreas de Campo Grande, Os locais são: Aero Rancho, Mercadão Municipal, Terminal Nova Bahia e Portal Caiobá. Há uma previsão da oferta de mais 2.500 vagas, com a mesma facilidade que é a entrevista de emprego no local.

Em 13 de agosto, a ação estará no Bairro Aero Rancho, na Avenida Raquel de Queiroz, n° 995, com 500 vagas das mesmas empresas.

Posteriormente, os destinos do “Balcão de Empregos” serão no Mercadão Municipal, Terminal Nova Bahia e Portal Caiobá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 (Ramal 5800) ou pelo e-mail [email protected] .

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.