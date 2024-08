Mulher é presa em Ponta-Porã transportando drogas em ônibus de viagem

A mulher era moradora de Assis (SP) e relatou aos policiais que estava indo para a casa da avó que estaria doente

Uma mulher identificada como Maria Laura de Souza Alegre, de 23 anos, foi presa nessa quinta-feira (01), na BR-463, por transportar drogas em um ônibus, durante operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A mulher era moradora de Assis (SP) e relatou aos policiais que estava indo para a casa da avó que estaria doente. Entretanto, ao ser questionada sobre o endereço e a doença da avó, ela ficou nervosa e contradisse a informação.

As autoridades notaram que a mulher não tinha bagagem, mas carregava uma bolsa no bagageiro do ônibus com 25,1 kg de maconha. A autora confessou o crime e alegou que estava transportando a substância para pagar uma divida de R$10 mil a um traficante de Assis.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Policia Civil de Ponta-Porã.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram