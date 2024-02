Agetran informa pontos de interdições a partir desta quinta-feira (8)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecerão durante o período de Carnaval, que acontecerão a partir desta quinta-feira (8). A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Até o dia 14 de fevereiro, as seguintes vias permanecerão interditadas:

Avenida Alfredo Scaff entre Avenida Presidente Vargas e Avenida Aero Clube;

Avenida Cassiano Sandim de Rezende entre Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff;

Avenida dos Crisântemos entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaf;

Rua Américo Marques entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff;

Rua Camilo Meres entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff.

