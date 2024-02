Ministério decreta estado de emergência para incêndios em todo MS, até dezembro

Foi publicado na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União, uma portaria que declara emergência ambiental o risco de incêndios florestais em vários estados do país, incluindo Mato Grosso do Sul. A portaria é assinada pela Ministra do Meio Ambiente e Mudança no Clima, Marina Silva.

Conforme a portaria, o período de emergência irá mudar ao longo do ano, a depender da localidade. De março a outubro, a emergência é decretada para os municípios do Centro-norte (Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora, Campo Grande, Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos), e leste (Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Aparecida do Taboado, Inocência, Paranaíba, Selvíria, Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Anaurilândia, Bataguassu, Bataiporã, Nova Andradina e Taquarussu).

Já entre abril e novembro, ficam em alerta as regiões do Pantanal (Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Ladário e Miranda) e sudoeste (Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho).

