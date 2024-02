Possibilidade de chuva de verão é destaque para a quinta-feira

Nesta quinta-feira (8), o sol deve brilhar com algumas nuvens no céu, segundo a previsão do tempo. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de verão, acompanhadas por trovões e rajadas de vento, devido ao calor e à umidade na região.

Conforme o órgão, as chuvas devem acontecer principalmente nas regiões Centro-Norte, Bolsão e Pantaneira. Já nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste, o destaque são as altas temperaturas, com valores que podem atingir os 38 °C e baixos valores de umidade relativa do ar