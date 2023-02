Agetran e Corpo de Bombeiros preparam ações de conscientização e fiscalização durante Carnaval

Durante o feriado de Carnaval, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) irá realizar campanhas de conscientização sobre a importância de não dirigir alcoolizado, respeitar a velocidade das vias e buscar meios alternativos de locomoção durante o período de folia.

Além da conscientização e orientação aos cidadãos, equipes do BMPTran (Batalhão de Trânsito), Polícia Militar, agentes de trânsito, Detran, estarão nas ruas realizando as fiscalizações, a fim de coibir possíveis acidentes e irregularidades.

Número de acidentes

De acordo com o levantamento do Gabinete de Gestão Integrada, em 2020 54 pessoas foram vítimas de acidentes no período de Carnaval. Em 2022, foram contabilizadas 46 vítimas. Também foram contabilizados, em 2020, 77 acidentes de trânsito sem vítimas. Já em 2022, o número subiu para 82 acidentes.

Na perspectiva da Gerente de Educação para o Trânsito, Ivanise Rotta, é importante que as pessoas tenham consciência da segurança no trânsito. “Para que todos possam curtir esse momento, é importante lembrar das regras básicas. Se for beber, não dirija, combine com um colega, um familiar ou chame os motoristas de aplicativo”.

Fiscalização

O CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) também atuará na fiscalização dos locais de festividades, com o objetivo de prevenir acidentes no período de Carnaval. A ação será em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil.

“Teremos equipes de prontidão, com apoio da PM e da Polícia Civil, para fiscalizar locais com aglomeração de pessoas. Esses locais precisam do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar, comprovando que o estabelecimento está em dia quanto aos procedimentos e equipamentos de segurança que envolvem proteção contra incêndio”, explica o comandante-geral do CBMMS, Coronel Frederico Reis Pouso Salas.

