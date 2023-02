Com início do Carnaval, diversos pontos da Capital serão interditados; confira

Com início das festas de Carnaval, diversos pontos de Campo Grande serão interditados para a realização de blocos e desfiles carnavalescos. Para evitar transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda que os condutores atentem-se aos novos trechos interditados e optem por rotas alternativas.

A partir das 8h desta sexta-feira (17) na Rua Ana Pimentel n° 23/n° 73 entre a Rua Madre Cristina e Rua Santo Augusto, no bairro Tarsila Amaral, será interditada para o 15º Encontro de Mocidade da Água Bonita (Emoab). A interdição segue às 23 horas de terça-feira (21).

Outros pontos interditados compreendem a Rua 14 de Julho entre a Rua Antonio Maria Coelho e Rua General Mello, Rua General Mello entre a Rua 13 de Maio e Av. Calógeras. Rua Dr. Temístocles entre a Rua 14 de Julho e Av. Calógeras. A Avenida Mato Grosso entre a Avenida Ernesto Geisel e Rua 13 de Maio. Rua Antônio Maria Coelho entre Avenida Ernesto Geisel e Rua 14 de Julho.

A Avenida Calógeras entre a Rua General Mello e Rua Maracaju e a Rua Dr. Ferreira entre a Rua General Mello e Rua 14 de Julho, também ficarão interditadas para desfile de blocos na esplanada ferroviária, das 15h às 23h, do dia 17 ao dia 22 de fevereiro.

Entre os dias 16 a 22 de fevereiro, a Avenida Cassiano Sandim de Rezende entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Aeroclube estarão interditadas.

A Avenida dos Crisântemos entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff, Rua Camilo Meres entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Av. Alfredo Scaff, Rua Américo Marques entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff também serão interditadas para realização do desfile das escolas de samba na região da Praça do Papa.

As rotas alternativas tanto do centro para o bairro, quanto do bairro para o centro será pela Avenida Júlio de Castilho e Avenida Presidente Vargas.

A Agetran também orienta que os foliões se atentem às Leis de Trânsito, como não dirigir embriagado e manter a velocidade adequada da via para que todos possam ir e vir de suas casas em segurança.

