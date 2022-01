Idosos e pessoas com deficiência contarão com versão digital do passe de ônibus entre municípios

O benefício estadual da gratuidade ou desconto nos ônibus intermunicipais para pessoas idosas e com deficiência passará por uma modernização. Agora, a carteirinha do passe-livre ganhará a versão digital, sem que o beneficiário precise ter o documento físico em mãos – basta acessar um aplicativo no celular.

Conforme a Sedhast (Secretaria Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), o “Passe Livre Intermunicipal Digital” será lançado ainda em 2022, com acesso pelo App MS Digital. “Essa opção vai ficar disponível aos beneficiários para que possam utilizar esse modelo ou também fazer a retirada da versão tradicional, impressa, nos Cras [Centros de Referência de Assistência Social]”, esclarece a titular da pasta, Elisa Cleia Nobre. “É a inovação que os tempos atuais exigem”, complementa.

A novidade moderniza o atendimento para os requerentes e usuários. Hoje, esse serviço é feito somente de modo presencial nos Cras e por meio de um preenchimento do formulário eletrônico feito no SGPLI (Sistema de Gestão de Passe Livre Intermunicipal), para todos as 79 cidades do Estato.

O programa é um benefício concedido às pessoas idosas com 60 anos ou mais e àquelas que possuem algum grau de deficiência, desde que tenham renda familiar de até dois salários mínimos. Dessa forma, é garantido o direito a viajar em transporte convencional, sem o pagamento de passagem. São duas vagas nos ônibus e uma nos micro-ônibus para cada categoria de beneficiário. No caso dos idosos, ainda há a oferta de duas poltronas com desconto.