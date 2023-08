Agência Municipal de Habitação inicia atendimentos no Pátio Central a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (22), a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), realiza atendimentos ao público em um espaço exclusivo, localizado no segundo piso do Pátio Central Shopping, em Campo Grande.

A medida foi determinada devido à reestruturação da sede da Agência, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, 415. Com isso, o horário de funcionamento passa a ser de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, no centro da Capital.

Conforme a Agência, setores internos estão em fase de realocação, como Diretoria de Atendimento e Desenvolvimento Social, Regularização Fundiária, Habitação e Programas Urbanos, Administrativo, Jurídico, além do Setor do Arquivo, que contém mais de 4 mil volumes com todo o histórico da Amhasf, desde a sua criação. Diante disso, a diretoria da Agência optou por realizar os atendimentos em outro local afim de não deixar a população sem assistência.

Serviço:

O Pátio Central Shopping está localizado na Rua Marechal Rondon, Nº 1380, no Centro de Campo Grande, ao lado da loja Marisa. Também O teleatendimento da Amhasf está à disposição durante o horário de expediente, caso haja dúvidas: (67) 3314-3900.

