Petiscos não funcionam só como recompensa e podem auxiliar na saúde dos gatos

Petiscos para gatos servem para deixar a dieta do felino ainda mais divertida. E não dá para negar que todos eles amam esse agrado. Os felinos não podem ouvir o barulho do pacote que já começam a miar, a agir de forma desesperada – doidos para ganhar um biscoitinho! Os snacks não funcionam só como recompensa e algumas opções auxiliam até na saúde do bichano.

Os felinos precisam de uma alimentação balanceada. A ração para gatos é a principal dieta, mas não é a única. Os petiscos são um complemento e vão muito além da alimentação. Os snacks também fazem parte do enriquecimento ambiental para os animais, evitando o tédio e a ansiedade dos felinos. É que oferecer uma novidade além da ração habitual garante mais saúde e bem-estar (e eles adoram!). Os petiscos devem ser oferecidos com moderação e não podem substituir as refeições.

O mercado pet oferece petiscos de vários tipos e isso deixa os tutores com dúvidas sobre qual o melhor para agregar à dieta do gato, principalmente quando é recomendado buscar uma opção que ofereça ainda mais saúde: seja para evitar bolas de pelos ou para prevenir problemas dentários.

Petisco para saúde dental: muita gente não sabe, mas é importante cuidar da saúde bucal dos felinos. Porém, escovar os dentes do gato pode ser uma tarefa bem complicada e os petiscos podem ajudar. Geralmente, a textura desse snack é porosa e auxilia na limpeza dos dentes de forma prática e saborosa. Petisco que previne bolas de pelos: os gatos são autolimpantes e fazem sua higiene diária com diversas lambidas ao redor do corpo, fazendo com que muitos fios da pelagem sejam engolidos – o que pode se tornar um problema conhecido como bola de pelo. E é importante ajudar o bichano.

Os petiscos com essa função são ricos em fibras, componente que ajuda na digestão dos pelos. Petisco úmido: costuma ser confundido com o sachê para gatos, porém os dois são bem diferentes. Enquanto o sachê pode substituir a ração em alguns casos, o petisco úmido ainda serve como um agrado. Mas isso não quer dizer que não são importantes. Muitos deles, assim como a ração úmida, estimulam a ingestão de líquidos.

Principalmente em casos onde o gato não tem o costume de beber água, já que, a longo prazo, ele pode desenvolver problemas renais. É bom prevenir. Petisco para a saúde dos pelos: muitos gatos são propensos a problemas de pele e exigem tratamento para isso.

Alguns profissionais podem recomendar o uso de petiscos com essa finalidade, como auxílio na terapia e para garantir uma pelagem mais bonita. Porém, até aqueles não necessariamente funcionais podem oferecer uma pele mais saudável e pelos mais brilhantes.

