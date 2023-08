PRF apreende 2,7 toneladas de maconha em ônibus escolar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas no último sábado (20), próximo à cidade de Paranaíba, 417 km. Durante uma ronda na rodovia BR-158, os policiais notaram um ônibus escolar parado no acostamento, no km 60. Ao abordarem o veículo, descobriram uma carga surpreendente: 2,7 toneladas de maconha escondidas no teto e no assoalho do ônibus.

O motorista do ônibus, ao ser questionado sobre a parada, afirmou que o veículo não estava com problemas mecânicos, mas não soube explicar o motivo pelo qual estava parado no acostamento.

Os policiais suspeitaram da situação e solicitaram os documentos necessários para a condução do ônibus, mas o homem alegou não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e nem CPF. A atitude levantou ainda mais suspeitas sobre a carga transportada.

Após minuciosa fiscalização no ônibus, os agentes encontraram 3.175 tabletes de maconha no assoalho e teto, totalizando 2.797 quilos da droga.

Segundo o condutor, ele teria recolhido a carga de drogas em Campo Grande e admitiu desconhecer o destino final do ilícito. Ele revelou que estava seguindo uma caminhonete e receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte, porém não forneceu mais detalhes a respeito.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Paranaíba.