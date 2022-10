Bolsonaro reafirma neutralidade em MS e diz que não deve visitar Estado no 2º turno

Na porta do Palácio do Planalto no domingo (9), em Brasília (DF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse para a imprensa que não virá para Mato Grosso do Sul fazer campanha neste 2º turno.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Bolsonaro reforçou que os dois candidatos ao governo do Estado já estão apoiando sua candidatura e por isso se manterá neutro entre os dois nomes. No 1º turno ele conseguiu 52,7% dos votos do eleitorado sul-mato-grossense.

“Estou neutro em Mato Grosso do Sul, já que os dois candidatos são simpáticos à minha pessoa. Pretendo nem ir a Mato Grosso do Sul já que os dois estão fechados comigo”, disse Bolsonaro.

Agenda presidencial

Ainda no domingo, Jair Bolsonaro disse em entrevista que foi transmitida pelos canais Pilhado e Paulo Figueiredo que decidirá sobre o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) apenas após as eleições.

Caso a proposta siga em frente, Bolsonaro disse que precisará do apoio do Congresso. “Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado também a aprovação de nomes. Você tem que conversar com as duas Casas a tramitação de uma proposta nesse sentido”, acrescentou o candidato.

Em mais de quatro horas de entrevista veiculada ao vivo pelo YouTube, o candidato reafirmou que tornará permanente o Auxílio Brasil no valor de R$ 600.