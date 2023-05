Agência do Detran-MS no Shopping Campo Grande volta a funcionar depois de meses

Na reabertura da Agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) no Shopping Campo Grande, nesta segunda-feira (29), os usuários que foram até o local elogiaram o atendimento rápido e a nova estrutura moderna à disposição. A unidade volta a funcionar após oito meses.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior, destacou que a unidade sempre teve muita procura e que os muitos serviços à disposição ajudam a população pela localização e atendimento célere. “Aqui tem estacionamento seguro, atendimento rápido, com uma estrutura moderna. Nós temos a intenção inclusive de levar este modelo para Dourados e Três Lagoas”.

O local teve seu ambiente modernizado, com objetivo de tornar o atendimento personalizado e mais eficiente aos usuários. A proposta é que a agência se torne referência no Estado. Para evitar filas, o usuário pode ser atendido diretamente por um servidor ou nos terminais digitais.

O governador Eduardo Riedel fez questão de ir ao local na hora do almoço, para uma visita rápida onde conheceu a nova estrutura e conversou com os funcionários e usuários que estavam no local. Depois voltou para despachar no gabinete na Governadoria.

Na unidade são oferecidos os serviços de emissão de CNH, licenciamento, emissão de 2ª via de CRLV e CRV, emissão e pagamento de multas, protocolo de recursos, transferência de propriedade e Estado, alegação de venda, alienação e desalienação, entre outros procedimentos.

A reforma contou com investimento de R$ 1,5 milhão, com adequação do térreo e do mezanino, instalação de salas para exames médicos e captura de imagens. Criação de novos espaços, layout moderno e sofisticado, dois terminais digitais, entre outras intervenções. O horário de atendimento segue das 10h às 22h.

O militar Weverton Fortes, 37, veio de Ribas do Rio Pardo fazer a sua renovação e aproveitou a reabertura da Agência. “Atendimento bom e rápido, estrutura também está excelente, não posso reclamar de nada”. Acesse também: Previsão de chuva no Estado permanece até a próxima quinta-feira

Com informações da assessoria