Sistema de transporte coletivo será fiscalizado pela Agetran

Superlotação, acessibilidade e a qualidade da frota serão supervisionados

O transporte coletivo da Capital tem um histórico extenso de reclamações feitas pelos passageiros campo-grandenses. Super lotação, falta de lugares, baixa ventilação e poucas linhas são algumas das reclamações destacadas pela população. Com intuito de mudar a realidade insalubre dos passageiros, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) aplica um plano de monitoria à frota e aos serviços ofertados pelo Consórcio Guaicurus.

Denominado de Plano de Auditoria Técnico-Operacional Robusto, o projeto foi publicado ontem (12) no Suplemento I do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). O propósito é o de supervisionar o serviço prestado pelo Consórcio Guaicurus por meio de índices operacionais, como: Índice de Ocupação, que medirá a proporção de passageiros em relação à capacidade dos veículos, visando avaliar e assegurar o conforto durante as viagens, evitando superlotações; Índice de Cobertura do Sistema, que avaliará a abrangência do serviço de transporte coletivo, garantindo que a rede atenda adequadamente as diversas regiões da cidade, proporcionando acessibilidade e universalidade no atendimento, entre outros. O Plano será implementado a partir deste ano até 2028.

Conforme estabelecido pelo Diário Oficial, este plano visa aferir a desempenho do Consórcio Guaicurus em áreas críticas de operação, verificando se os serviços fornecidos atendem às necessidades e expectativas da população; caso não, por meio de prazos de execução e resultados esperados para cada índice, que visam garantir uma avaliação abrangente e objetiva das operações fornecidas pela empresa, os índices serão reportados a Agereg ( Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande). Segundo o coordenador de TAG a Agetran, Henrique Matos, a realização do plano justifica-se por conseguir efetuar um trabalho mais minucioso justamente em questões que afetam a população.

“O plano é efetivado porque alguns dos índices, um ou outro, não estão conforme o contrato. A partir disso, informamos a Agereg que esse índice não está de acordo. Porém, o trabalho de auditoria da Agetran vai mergulhar nesse índice para tentar encontrar a causa do problema. Após isso, solicitamos que o Consórcio Guaicurus faça o ajuste. Uma vez que Consórcio não implemente a recomendação, cada solicitação fica em torno de cinco mil. Isso quer dizer que agora nós temos uma auditoria identificando a fonte do problema e solicitando o ajuste”, explicou Henrique, concluindo que o plano é de implementação imediata.

Passe de ônibus será reajustado

Ontem (12) o Jornal O Estado publicou mais um episódio da situação complexa entre a prefeitura e o Consórcio Guaicurus. Após o Consórcio entrar com um recurso no TJMS(Judiciário de Mato Grosso do Sul), pedindo que o valor e a frequência da multa fossem alterados devido ao descumprimento das normas contratuais. Na sexta-feira (8), por meio dos autos assentidos pelo TJMS, ficou determinado que a multa fosse reajustada em 200%, fazendo com que o valor seja de R$ 300 mil por mês. Em entrevista, o Procurador-Geral do município Alexandre Avalo, afirmou que a definição sobre tarifa será reajustada essa semana.

Por Ana Cavalcante

