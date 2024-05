Agems lança aplicativo MS TRIP com informações e serviços para quem viaja de ônibus em MS

O novo aplicativo de informações e serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros MS TRIP já está disponível em forma de projeto piloto para uso de quem viaja em Mato Grosso do Sul. O APP é uma das principais ferramentas criadas pela Agência Estadual de Regulação (Agems) na remodelação do serviço de transporte.

“Estamos modernizando o serviço, construindo um sistema melhor para o cidadão viajar. E a informação rápida, acessível, na palma da mão, é mais um compromisso nosso com essa modernização”, afirma o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, ao fazer o lançamento na segunda-feira (13).

Com o MS TRIP é possível pesquisar linhas e horários para todos os destinos dentro do Estado e ser direcionado para sites de vendas ou WhatsApp das transportadoras para aquisição de passagem. O App é inédito entre as agências reguladoras estaduais.

“Essa é uma nova ferramenta de comunicação e de segurança para o usuário. É importante saber que todas as empresas que são legalmente autorizadas a operar estão ali cadastradas”, destaca a diretora de Transportes, Caroline Tomanquevez.

A diretora de Inovação, Rejane Monteiro, destaca que esse é mais um produto dentro do reposicionamento iniciado há dois anos, para fazer a regulação ser mais ampla, para “estar mais próxima do cidadão e facilitar a vida das pessoas”.

Como funciona

É muito fácil utilizar o MS TRIP:

Acesse uma loja de aplicativos no celular;

Busque pelo nome MS TRIP;

Faça o download.

Menu Viagem

Com o APP instalado, é só clicar no ícone e navegar.

Para buscar opções de passagem, basta informar a origem e o destino, indicar se quer passagem somente de ida ou de ida e volta, e escolher a data.

O sistema vai listar todas as empresas que operam a rota, com seus respectivos horários. IMPORTANTE: o aplicativo lista nas opções de origem os diferentes pontos utilizados pelas empresas como local de embarque.

Também é informado o valor da tarifa base aprovada pela Agência – sem encargos e taxas adicionais, como pedágio, taxa de embarque, e seguro facultativo. Esse valor final de pagamento, o usuário terá no momento de compra junto à empresa.

Escolhendo uma transportadora, o passageiro poderá ter disponível os botões de “Tenho Interesse“, que direciona a um site de vendas, ou “Contato”, para falar com um atendente da transportadora via WhatsApp.

Todo o processo de venda de bilhete é feito diretamente com a empresa, sem intermediação da AGEMS.

Outros serviços

Além da consulta para compra de passagem, o APP também tem menus com outras informações. No rodapé da página, três ícones indicam:

Previsões – com informação de horário previsto para chegada ou partida em determinado ponto de parada, considerando que os veículos agora são rastreados.

Ouvidoria – com todos os canais de contato da Agems para registro de reclamações ou outras solicitações. O usuário também pode usar esse espaço para mandar sugestões que tornem melhor a própria experiência de uso do aplicativo.

Informações – onde o usuário encontra uma série de dicas, esclarecimentos de dúvidas e tudo o que precisa saber para viajar com tranquilidade.

Ambiente de desenvolvimento

O aplicativo é uma ferramenta nova, que usa a tecnologia para facilitar a vida do passageiro, trazendo agilidade e segurança ao viajar. Como um produto novo, esse é um ambiente de desenvolvimento, onde o usuário poderá experimentar, testar as funcionalidades e contribuir com as melhorias.

