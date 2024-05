Espetáculo “Seco” é apresentado hoje no Boca de Cena

Em comemoração do Dia Nacional do Circo e dia Internacional do Teatro (27/03), os colegiados de circo e de teatro, em conjunto com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS, organizaram a 15ª edição do Boca de Cena – Semana do Teatro e do Circo de MS, com uma extensa programação com 52 espetáculos, que ocorrerá de 13 a 19/05 na Capital, todos com entrada gratuita.

Como parte da programação, o grupo de teatro Fulano di Tal irá apresentar nesta terça-feira (14), às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, a peça “Seco”. O espetáculo surgiu durante uma conversa entre os atores Edner Gustavo, Bruna Neto e o diretor Marcelo Leite, sobre seus afetos durante o isolamento social.

Pensamentos e sentimentos como medo, política, futuro e amor são abordados no espetáculo, que também busca refletir sobre a vida, trazendo a tona as angústias, dores, descobertas e questionamentos do que vivemos durante dois anos isolados.

“‘Seco’ nasceu como um processo cênico, uma necessidade de investigarmos modos de se fazer e pensar o teatro, buscando romper com as organizações e trabalhos que realizamos em nossos 19 anos de trajetória”, destaca Marcelo Leite, diretor do espetáculo.

“A peça vem com essa nossa vontade de falar sobre esse momento que todos nós passamos, a pandemia, o isolamento social. O medo de pegar o vírus, o medo de morrer, as angústias, as descobertas, o valor que damos a nossa vida. Ao falar dos nossos sentimentos, estamos falando por muitas pessoas, que também passaram pelas mesmas questões.”, finaliza o ator Edner Gustavo.

Serviço

O espetáculo será apresentado na terça-feira (14) às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, rua 26 de Agosto, 453 – Centro. Classificação: 18 anos. Mais informações sobre o espetáculo e também a programação completa do Boca de Cena pelo Instagram.

