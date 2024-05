Projeto oferece aulas de futebol de graça para crianças e adolescentes no Parque Tarsila do Amaral

Crianças e adolescentes da região Norte de Campo Grande agora têm a oportunidade de treinar futebol de graça, no Parque Tarsila do Amaral, no jardim Vida Nova. Com patrocínio da Águas Guariroba e o apoio da Prefeitura de Campo Grande, o Projeto Esporte para Todos de Futebol de Campo irá atender 80 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos.

As aulas iniciaram em abril, mas ainda há vagas. O projeto tem como objetivo principal oferecer oportunidades de desenvolvimento físico, mental e social para crianças carentes do bairro, através da prática do futebol. “É um projeto onde as crianças terão a chance de descobrir seus talentos, adquirir novas habilidades e construir um futuro promissor”, pontua a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues.

As aulas são realizadas nas segundas e quartas-feiras, das 17h às 21h. As atividades do projeto incluem treinamentos semanais, orientados por professores qualificados e experientes. Além disso, depois de cada aula, os alunos recebem um lanche especial.

O futebol foi escolhido por sua capacidade de desenvolver habilidades físicas, como velocidade, resistência e coordenação, além de promover valores como disciplina, superação e trabalho em equipe.

“O sucesso do projeto não seria possível sem o apoio da empresa Águas Guariroba, que acredita no poder transformador do esporte e na importância de investir no futuro das crianças da comunidade. Além disso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), desempenha um papel fundamental ao fornecer suporte logístico e estrutural para a realização das atividades. Estamos muito empolgados em iniciar este projeto que tem o potencial de fazer uma diferença significativa na vida das crianças carentes em Campo Grande. Agradecemos imensamente a todos incentivadores e estamos ansiosos para ver o impacto positivo que este projeto terá na comunidade”, considera Leonardo Costa, coordenador do projeto.

O projeto terá uma duração inicial de 12 meses, com a possibilidade de extensão conforme o interesse e engajamento dos participantes.

Inscrições – Os interessados em se inscrever podem procurar os responsáveis pelo projeto nas segundas e quartas-feiras, das 17h às 21h, no Parque Tarsila do Amaral, na Rua Santo Augusto, s/n°, Jardim Vida Nova.

