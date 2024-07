Fim dos incêndios no Pantanal de MS, afirma governo

Durante a divulgação dos dados atualizados sobre o fogo no Pantanal, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul informou, nesta quinta-feira (11), que não há nenhum incêndio florestal no bioma em MS. No entanto, conforme a tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, equipes seguem atuando no monitoramento e no rescaldo da região.

De acordo com ela, o único foco de calor ativo, localizado na região do Paraguai Mirim também está sob controle. “O satélite tem uma base de captura acima de 47ºC, então mesmo não havendo incêndios hoje no Pantanal sul-mato-grossense a gente faz as atividades de monitoramento e rescaldo”, explicou a tenente-coronel.

A preocupação agora é com a queima lenta dentro das áreas queimadas em troncos de árvores, por exemplo. É preciso fazer o rescaldo para evitar a reignição. “Apesar de uma massa de ar frio ter chegado esta semana favorecendo as condições de combate, diminuindo a temperatura e aumentando a umidade relativa do ar, as nossas equipes combateram os incêndios até a extinção, mas a tendência é que nos próximos dias as temperaturas voltem a se elevar, a umidade relativa do ar diminua e podemos ter mais uma vez uma sequência de incêndios no bioma”, alertou a tenente-coronel.

Desde o começo deste ano até 9 de julho, 594 mil hectares foram queimados no Pantanal sul-mato-grossense, o que corresponde a 6% do total de 9 milhões de hectares da região pantaneira no Estado.

Nos 101 dias da Operação Pantanal 2024, cerca de 516 bombeiros militares de MS atuaram na região com apoio do Ibama, ICMbio, PrevFogo, Força Nacional e Forças Armadas. Mais de 400 integrantes se revezam no combate de acordo com o planejamento das ações. Ao todo 11 aeronaves são usadas no combate ao fogo, incluindo Air Tractors, helicópteros e o cargueiro KC-390 dos Governos Estadual e Federal.