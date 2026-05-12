PF apreende 16 toneladas de drogas durante operação contra organizações criminosas na região de fronteira

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta terça-feira (12), a Operação Fornax, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas e organizações criminosas atuantes na região de fronteira em Mato Grosso do Sul. Ao longo da investigação, foram realizadas sete apreensões, e cerca de 16 toneladas de entorpecentes retirados de circulação.

Segundo informações divulgadas, a todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 9 mandados de prisão temporária, 47 mandados de busca e apreensão e 12 ordens de bloqueio de ativos financeiros.

As investigações tiveram início em junho de 2023, após a apreensão de quase duas toneladas de maconha em Ponta Porã, cidade fronteira com Pedro Juan Caballero no Paraguai. A partir da ocorrência, foi identificada a atuação de uma organização criminosa especializada na importação de grandes quantidades de drogas pela região fronteiriça.

Também foram identificados estabelecimentos comerciais utilizados pelo grupo criminoso para ocultação e movimentação de recursos financeiros, entre eles academias, padarias, açougues e oficinas mecânicas.