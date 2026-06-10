Crianças da Pediatria do Humap-UFMS recebem álbuns e figurinhas da Copa nesta quinta-feira

O clima da Copa do Mundo chegou ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS/HU Brasil). Nesta quinta-feira (11), a partir das 14h, crianças internadas e em atendimento na Pediatria da unidade recebem álbuns e figurinhas da Copa do Mundo 2026, arrecadados por meio da campanha “Golaço Solidário”.

A iniciativa foi criada para proporcionar momentos de alegria, diversão e acolhimento aos pequenos pacientes, transformando a experiência de colecionar figurinhas em uma atividade lúdica durante o período de internação e tratamento.

A ação mobilizou colaboradores, parceiros e a comunidade em uma corrente solidária para arrecadar recursos destinados à compra dos materiais. A entrega desta quinta-feira marca o início das atividades da campanha junto às crianças atendidas pelo hospital.

Um dos idealizadores da iniciativa, o gerente administrativo do Humap-UFMS, Carlos Coimbra, destacou que a proposta vai além da distribuição dos álbuns. “Queremos que cada álbum entregue represente mais do que figurinhas. A ideia é levar entusiasmo, diversão e criar memórias positivas para as crianças e suas famílias dentro do ambiente hospitalar. A Copa desperta paixão nas pessoas e queremos transformar esse sentimento em solidariedade”, afirmou.

Além de proporcionar entretenimento, a atividade busca estimular a interação entre as crianças, promover a socialização e tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor durante o período de tratamento.

A superintendente do Humap-UFMS, Dra. Andrea Lindenberg, ressaltou a importância das ações humanizadas no cuidado aos pacientes. “Quando levamos atividades lúdicas e experiências afetivas para as crianças, também promovemos cuidado. A campanha mostra como pequenos gestos podem gerar grandes impactos no ambiente hospitalar e no acolhimento das famílias”, destacou.

Arrecadações seguem até o fim de junho

Embora a primeira entrega aconteça nesta quinta-feira, a campanha continua recebendo doações até o fim de junho. Os interessados podem contribuir por meio de doação por pix (em nome da Associação de Amigos do Humap-UFMS) destinada à compra de novos álbuns e figurinhas, ou doando álbuns e figurinhas. As doações podem ser feitas em pontos de arrecadação no setor administrativo e na recepção do Humap-UFMS, além da unidade do Comper Itanhangá, em Campo Grande. A expectativa é ampliar o número de crianças beneficiadas e manter a mobilização da comunidade em torno da iniciativa.

Com o slogan “Porque o amor e a magia da Copa entram em qualquer campo!”, a campanha reforça a importância da solidariedade e do cuidado humanizado, mostrando que a paixão pelo futebol pode ajudar a levar esperança, sorrisos e momentos especiais para quem enfrenta desafios de saúde.

Sobre a HU Brasil

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a HU Brasil foi criada em 2011 e atualmente administra 45 hospitais universitários federais. As unidades atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, contribuem para a formação de profissionais de saúde, o desenvolvimento de pesquisas e a inovação no setor, por meio de uma gestão voltada à excelência e à assistência de qualidade.

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