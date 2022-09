Cassems promove neste sábado ação para exames preventivos

O “Dia M” é destinado para mulheres acima de 40 anos de idade e será realizado na Clínica da Família

A Cassems realiza no sábado (24), na Clínica da Família em Campo Grande, a segunda ação do programa ‘Dia M’. Com o foco em cuidar da saúde da mulher, a ação incentiva a realização da mamografia – exame essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do país, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Em 2022, Mato Grosso do Sul tem uma taxa estimada de 50,69 casos para cada 100 mil mulheres.

Essa alta incidência levou a Caixa dos Servidores a criar a ação ‘Dia M’ para atualizar o exame de suas beneficiárias possibilitando assim, o diagnóstico precoce da doença. Nos dias da ação os exames serão realizados no Ônibus da Saúde – um centro médico móvel equipado para fazer os exames.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o cuidado com a saúde da mulher deve ser constante. “No ‘Dia M’ antecipamos as ações que compõem o ‘Outubro Rosa’ – mês dedicado ao combate aos tipos de câncer que mais atingem as mulheres. A iniciativa é importante porque a cada exame realizado, ajudamos a reduzir a incidência do câncer na população feminina”.

A médica de família da Cassems Luciana Tobaru Sakai, pontua que a mamografia é um exame complementar para detectar o câncer de mama. “O Dia M é um dia que proporciona fazer a mamografia, um exame preventivo muito importante para detectar o câncer de mama. Esse exame é um complemento porque muitas vezes as mulheres não têm o nódulo ou não têm sintomas”, ressalta Luciana Tobaru Sakai.

A médica de família destaca que além desse exame, a mulher precisa manter o acompanhamento médico e realizar o autoexame de mama. Sobre a idade ideal para realizar o exame, a orientação é que o exame seja feito a partir dos 36 anos de idade, nos casos em que a mulher tem fatores de risco, como por exemplo o histórico familiar. Caso contrário a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos.

A coordenadora da Clínica da Família Amanda Letícia da Vera, ressalta que o ‘Dia M’ neste segundo semestre acontece de setembro até dezembro. “A proposta é promover a prevenção e o cuidado com a saúde da mulher. Por isso, nos sábados realizaremos os exames que auxiliam nesse diagnóstico. Então convidamos aquelas beneficiárias a entrarem em contato para agendar o atendimento”, finaliza.

A ação é destinada às beneficiárias da Cassems a partir dos 40 anos de idade, que há mais de 2 anos não realizam os exames. As interessadas em regularizar os exames devem entrar em contato pelos telefones (67) 3309-5351 ou 9974-0599.

Com informações da assessoria