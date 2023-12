Ador’ele descobre novos talentos e promove a fé em aldeia da Capital

Neste sábado (16), será realizada a edição especial de Natal do Projeto Ador’ele, na Aldeia Água Bonita, localizada no bairro Tarsila do Amaral, região norte de Campo Grande. O projeto foi idealizado pelo casal Daliel Canale e Valquiria da Silva Canale, após a pandemia de covid-19.

Ao perceberem que mesmo após o fim das medidas restritivas de aglomeração, as igrejas deixaram de se reunir e, como uma das consequências, o afastamento de muitos membros, principalmente os mais jovens, Daliel e Valquiria tiveram a ideia de promover um evento cristão, com o intuito de adoração a Deus e aberto a todos que quisessem participar, independente da denominação religiosa a que cada um pertença.

O evento que acontece a cada três meses, teve sua primeira edição realizada em março de 2023, e igrejas de todas as regiões da cidade foram convidadas a participar, como um incentivo para promover a união e incentivar, principalmente os jovens, tanto de comunidades indígenas quanto da zona urbana a descobrirem seus talentos, em que a música é o foco principal

“Tivemos a ideia de promover o evento, para mostrar que há muitos indígenas talentosos, que cantam, participam de bandas, corais e orquestras, mas que, infelizmente, não têm seus talentos reconhecidos, além, é claro, de fazermos um culto de adoração e agradecimento em que todos são bem-vindos”, disse Daliel.

De acordo com Daliel, o projeto tem gerado bons resultados, pois os jovens têm se aproximado da igreja e se afastado das más companhias e também dos vícios, além da descoberta de talentos que, até então, eram desconhecidos. Valquiria enfatiza os bons resultados e a importância de promover a apoiar os talentos que estão surgindo, a partir do projeto.

“Por meio do Projeto Ador’ele, queremos mostrar que temos muitos talentos, que vão além do artesanato. Na Marcha para Jesus, por exemplo, não vemos nenhum indígena se apresentando e nosso desejo é que possamos estar cada vez mais inseridos, tendo a possibilidade de mostrar nossos talentos, tendo a possibilidade de promover edições do projeto em locais como o Parque das Nações Indígenas, por exemplo”, afirmou Valquiria.

A edição especial de Natal do Projeto Ador’ele terá distribuição de brinquedos para as crianças. Daliel e Valquiria desejam continuar com o projeto, não só na região do bairro Tarsila do Amaral, mas expandir para outros bairros, como Jardim Noroeste, Indubrasil e Santa Mônica.

O casal está em busca de parcerias para que, em edições futuras do Projeto Ador’ele, mais ações sociais, como corte de cabelo, manicure, emissão de documentos, entre outros serviços, possam ser oferecidos.

Para conhecer mais sobre o Projeto Ador’ele, acompanhar a agenda com as próximas datas de realização do evento e até mesmo colaborar com o projeto, acesse a página, no Instagram: @ adore_3le ou entre em contato com o Daliel, pelo (67) 99999-7439.

