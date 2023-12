Bonito terá fogos de artifício sem som no Réveillon 2024 priorizando a inclusão e o meio ambiente

Bonito, conhecida como a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul, está dando mais um passo significativo em direção à inclusão e à preservação do meio ambiente. A decisão municipal de utilizar fogos de artifício sem estampido no show pirotécnico do Réveillon 2024 demonstra um comprometimento com as especificidades das Pessoas Com Deficiência (PCDs), idosos, animais, crianças pequenas e, de modo geral, com a comunidade e o ecossistema local.

A retirada dos fogos de artifício com poluição sonora atende a uma demanda antiga, principalmente dos protetores de animais no município. A iniciativa ganha ainda mais força com a crescente conscientização sobre a questão do autismo, uma vez que os fogos de artifício com estampido afetam negativamente as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esses estímulos, tanto auditivos quanto visuais, são intensos e podem ser perturbadores durante as festividades de ano novo.

A medida adotada por Bonito reflete um olhar sensível para a diversidade da população e uma preocupação genuína com o bem-estar de todos os moradores. O cuidado com a inclusão social e a acessibilidade para pessoas com deficiência é fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Além dos benefícios para a comunidade humana, a escolha por fogos de artifício sem estampido também contribui para a preservação do meio ambiente. A poluição sonora proveniente dos fogos tradicionais pode ter impactos negativos em aves, animais domésticos e na fauna local, interferindo nos ecossistemas naturais. A opção por uma celebração mais silenciosa alinha-se com práticas sustentáveis, promovendo a coexistência harmoniosa entre a comunidade e a natureza.

Os fogos de artifício silenciosos, que utilizam tecnologias que reduzem ou eliminam o som característico, têm sido adotados em diversas partes do mundo como uma alternativa mais consciente e respeitosa. Bonito, ao abraçar essa prática, mostra-se na vanguarda das cidades que buscam promover celebrações festivas de maneira inclusiva, sustentável e responsável.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: